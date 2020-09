Striscione contro Salvini a Barga. La Lega: "Gesto infantile di chi non rispetta la democrazia"

Altri articoli in Barga

venerdì, 4 settembre 2020, 16:26

Un nuovo caso in Valle del Serchio stando al bollettino giornaliero diffuso dall'Asl: nel comune di Barga, si tratta di un contatto di caso

giovedì, 3 settembre 2020, 12:49

Pronta a partire la seconda parte di Festival Opera Barga, che ha visto le sue prime date a luglio e che adesso si presenta per la fine di questa estate barghigiana con una collaborazione assieme al Teatro del Giglio di Lucca, dove si terranno alcune delle serate

giovedì, 3 settembre 2020, 12:45

Martedì 8 settembre, alle ore 9.30, il senatore della Lega Matteo Salvini terrà un comizio a Barga, in piazza G.Pascoli, per presentare i candidati al consiglio regionale della Valle del Serchio

mercoledì, 2 settembre 2020, 12:29

In questi giorni è a Barga Daniele Bottelli, impegnato in un cammino per sensibilizzare le persone che incontra e promuovere così una raccolta di fondi. La sua speranza è che questo cammino diventi metafora del percorso di guarigione per i bambini colpiti dalla leucemia

mercoledì, 2 settembre 2020, 10:49

Autunno in sicurezza nella Residenza protetta “Belvedere” di Barga, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Pur se meno virulenta, la fase 2 della pandemia da Covid non viene affatto sottovalutata e l’azienda friulana continua impartire disposizioni molto precise per garantire la prevenzione del contagio fra i suoi ospiti

martedì, 1 settembre 2020, 08:31

E' uscito, con la riapertura delle scuole e la ripresa di tante attività culturali, il bando della ottava edizione del Premio Nazionale di poesia “Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga" organizzato e curato da Unitre Barga, il Comune di Barga, la Proloco, la Fondazione Giovanni Pascoli, Tra le Righe Editore...