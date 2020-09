Barga



Un libro sulla storia di Fornaci negli anni '70-'80-'90

sabato, 12 settembre 2020, 12:12

Un libro che racconti la storia di Fornaci negli anni '70-'80-'90 dello scorso secolo: personaggi, luoghi, vita quotidiana. E' l'iniziativa intrapresa dalla Polisportiva Valdilago, sull'onda del successo ottenuto a Barga con la pubblicazione del libro "Barga e i barghigiani negli anni '60-'70".

Dalla buona riuscita di quel progetto, la Polisportiva ha deciso di sposare questa nuova ricerca, spostando la sua attenzione sul centro nevralgico di Fornaci che conobbe alcuni dei suoi momenti d'oro proprio negli ultimi decenni del '900. Una storia ricca, fatta di tante persone e vicende che si stanno delineando sempre di più, dai negozi e locali alle associazioni, dalla squadra di calcio a personaggi come don Ferretti o il "Cappe" don Lido Batini, dai luoghi del cuore come il Circolino o l'aia del Begna a nuove realtà come Tiesse TV...

Si tratta di un libro corale, in cui i fornacini e gli amanti di Fornaci fanno sentire la propria viva voce. Da qui un appello: chi vuole contribuire con un'intervista, un ricordo, foto o altro di quegli anni può contattare la Polisportiva al numero 3772313608 o all'indirizzo e-mail valdilago@libero.it.