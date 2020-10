Barga



2020, annus horribilis anche per i cinema

giovedì, 29 ottobre 2020, 19:00

di viola pieroni

Un 2020 sicuramente molto difficile per tutti i luoghi di intrattenimento e svago che, con l'ultimo DPCM, si sono visti nuovamente obbligati a chiudere le porte. Qualcuno invece, come la signora Maria Teresa Lorenzini, proprietaria del cinema Roma di Barga e Puccini di Fornaci, non è nemmeno riaperto.

“Stavamo aspettando l'uscita di nuovi film, che a causa della pandemia erano stati tutti posticipati di svariati mesi - dichiara -, poiché questa estate non ci sarebbero state novità né contenuti da proiettare. L'apertura era prevista questa settimana per il cinema Roma e a seguire per il Puccini: purtroppo, abbiamo fatto appena in tempo a pulire e sanficare tutto che ci hanno nuovamente fermati. Anche le uscite dei film, d'altronde, sono slittare in avanti ancora di qualche settimana.”

Spiega poi la signora Maria Teresa: “Cinema e teatri sono i posti più sicuri dove andare: tutti i posti sono a un metro di distanza, vige l'obbligo della mascherina e le entrate (come le uscite) sono scaglionate. Mi sono confrontata anche con altri esercenti, e fra tutti nessuno ha avuto un caso all’interno della struttura. Eppure, siamo di nuovo con le serrande abbassate.”

Da parte di tutte le imprese c’è insomma una grande attesa per il 24 novembre, con l'auspicio che le misure non diventino ancora più stringenti, ma che, al contrario, si inverta la tendenza delle ultime settimane.