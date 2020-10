Barga



Covid, due casi alla Rsa Belvedere di Barga: tamponi a ospiti e personale

giovedì, 8 ottobre 2020, 19:52

di viola pieroni

Due casi di positività alla Rsa Belvedere di Barga. Si tratta di due ospiti: il primo, totalmente asintomatico, scoperto, non perché presentasse sintomi, ma perché era in programma un trasferimento nel reparto riabilitazione dell'ospedale di Barga e, come da prassi in questi casi, prima viene effettuato un tampone sul paziente; il secondo, invece, aveva avuto nei primi giorni qualche linea di febbre (già passata), il che ha indotto gli operatori a fare il tampone, risultato poi positivo, anche se a bassa carica virale.



"I due casi nella struttura non sono comunque preoccupanti - rassicura il gruppo "Sereni Orizzonti" che gestisce la Rsa -, gli ospiti e il personale hanno fatto il tampone e domani arriveranno i risultati. Tutto il resto, per ora, sono solo allarmismi, considerato che stanno tutti bene. Questi, ci teniamo a sottolineare, sono i primi due casi dall’inizio della pandemia. Abbiamo 80 strutture in tutta Italia ed è nostra premura attenerci scrupolosamente a tutti i protocolli: le visite dei familiari (uno solo per ospite) sono concesse, ad esempio, una sola volta a settimana, con il rispetto delle dovute distanze e con rigorose misure per quanto riguarda la consegna di doni o regali ai pazienti, i quali, prima, vengono sanificati dal personale della struttura. Idem per quanto riguarda la consegna di omaggi gastronomici, per cui rispettiamo ferree disposizioni di sicurezza. Oltre a richiedere, ovviamente, sempre mascherina e guanti a chiunque entri nella struttura".



I due pazienti risultati positivi nella Rsa di Barga ora sono in isolamento nel reparto cure intermedie dell'ospedale Campo di Marte a Lucca.