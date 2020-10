Barga



Errata esposizione dei rifiuti, l'amministrazione mette in guardia

domenica, 25 ottobre 2020, 10:21

Dopo le diverse segnalazioni pervenute in merito all’errata ora di esposizione dei rifiuti all’esterno da parte di cittadini, studi professionali e attività produttive, l'amministrazione comunale di Barga invita tutti al rispetto degli orari indicati nell’ecocalendario attualmente vigente.

"Come già fatto nei giorni passati, su richiesta dell’assessore all’ambiente - afferma l'amministrazione -, sarà inviata sul posto segnalato la polizia municipale per l’accertamento e la relativa sanzione. Nel caso in cui non si possa risalire, nell’immediato, al trasgressore, sarà contattata la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti al fine di aprire i sacchi per ricercare il responsabile e irrogare la relativa sanzione".