Barga



Fim Cisl conferma la lista “Em Moulds” e si presenta alle elezioni in Kme

sabato, 3 ottobre 2020, 08:32

Quest’anno la Fim Cisl Toscana Nord, oltre che riconfermare la lista per il rinnovo Rsu Rls che si terrà il 6, 7 e 8 ottobre, “Em Moulds” formata da Mileto Bonini e Giancarlo Brogi. La Fim Cisl Toscana Nord avrà anche i suoi candidati in Kme: Cesare Passigni e Alessio Giannasi. Grande soddisfazione per il sindacato territoriale Fim Cisl, quello di essere di nuovo presenti con i candidati in Kme e per la riconferma di Em Moulds.

“È per noi un segnale di rinascita – sottolineano i delegati sindacali - in un’azienda importante del territorio. Rinascita che è stata possibile grazie a chi ci sostiene e chi ha deciso di mettersi in gioco. Noi possiamo solo dire che metteremo il nostro impegno al cento per cento per le criticità che dovremo affrontare. se i lavoratori ci vorranno dare fiducia”.



S. P.