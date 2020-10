Barga



Primo consiglio in presenza dopo il lockdown: focus su scuole, tasse e bilancio

giovedì, 1 ottobre 2020, 10:23

di viola pieroni

Primo consiglio comunale in presenza da prima del lockdown a Barga: una prova importante di lento ritorno alla normalità introdotto da Daniele Giorgi, sottosegretario, che ha illustrato ai consiglieri le nuove norme da rispettare.

Tra i punti più sentiti nella discussione, la mozione presentata dal gruppo “Progetto Comune Feniello Sindaco" avente come oggetto la riqualificazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale in piazza IV novembre a Fornaci di Barga: il consigliere Pieroni ha infatti illustrato come, assieme ai lavori di restauro della piazza, si dovrebbe inserire un piccolo progetto per mettere in luce l'obelisco dal grande valore storico e commemorativo che sovrasta la piazza e che oggi è seminascosto nella penombra.

Da notare anche l'intervento per la riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico a seguito dell'emergenza covid-19, con la possibilità di rimborso per i due mesi di lockdown per gli ambulanti che hanno già pagato.

Numerose infine le discussioni tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda le variazioni al bilancio, soprattutto sul tema scuole: Feniello ha infatti ribadito come siano contenti dei lavori di ristrutturazione fatti, ma che avrebbero avuto piacere anche nell'essere chiamati per i sopralluoghi effettuati, come avevano richiesto. Tonini ha risposto come i finanziamenti siano stati sfruttati per lavori “essenziali" come l'allargamento degli spazi e l'acquisto di arredi.