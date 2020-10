Barga



Progetto Comune: "Auguri di pronta guarigione a tutti i cittadini colpiti dal virus"

venerdì, 16 ottobre 2020, 09:33

Il capogruppo di minoranza Francesco Feniello e tutti i componenti del gruppo “Progetto Comune” porgono gli auguri di pronta guarigione a tutti i cittadini colpiti dal virus.



"Utilizziamo il comunicato - esordiscono i consiglieri - in quanto impossibilitati a farli personalmente per mancanza di dati riferiti ai singoli casi. Infatti, le generalità delle persone risultate positive al Covid vengono fornite solo al sindaco e non a tutti i consiglieri per motivi di riservatezza dei dati sensibili trattati".



"Gli auguri di pronta guarigione - affermano - giungano anche al dipendente comunale e/o ai dipendenti comunali risultati positivi al Covid, come abbiamo appreso da “voce di popolo”. Nell'occasione, vista la crescita esponenziale dei casi nel nostro comune, senza creare allarmismi in considerazione della bassa aggressività del virus nella maggior parte dei casi, invitiamo tutti a rispettare le regole di distanziamento sociale rafforzando anche l'utilizzo delle mascherine come disposto dalle autorità centrali".



"Ringraziamo tutti quelli che, come visto, rispettano le regole in modo esemplare - concludono - dimostrando alto senso civico di responsabilità e rispetto per l'intera comunità. Un abbraccio a tutti quelli impegnati nella lotta al Covid 19 (medici-infermieri-forze dell'ordine-volontari-autorità civili e militari ecc.) e un sentito ringraziamento per tutto quello che giornalmente fanno anche oltre i propri doveri. Grazie di cuore. Abbiamo superato guerre, pestilenze varie, conflitti sociali particolarmente critici, supereremo anche questo. Tutti insieme ce la faremo".