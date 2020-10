Barga



Progetto Comune: “Replica dell’amministrazione inopportuna, non risponde ai nostri appunti”

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:38

Il capogruppo della minoranza di Barga Francesco Feniello (Progetto Comune) replica alla maggioranza che aveva definito “sterili polemiche” gli ultimi interventi a seguito del consiglio.

“Abbiamo appreso che nonostante i loro impegni “anticovid”, quel sabato disastroso per il decoro e l'igiene del Fosso, erano presenti anche i nostri amministratori a festeggiare, forse, come si dice, “in barba alle regole”. Erano talmente impegnati che, a chiusura della campagna elettorale, il nostro sindaco ha portato a spasso per il centro storico di Barga, il candidato alla presidenza regionale Eugenio Giani con tanto di foto e abbracci anticovid alla presenza di politici autorevoli”.

“I nostri dubbi sull'aumento ingiustificato per la realizzazione della mensa di circa 80.000,00 euro restano, perché sono dovuti anche al ritardo nell'esecuzione dell'opera che forse doveva essere già stata realizzata. Restano i dubbi sull'aumento di 850.000,00 euro per i lavori di realizzazione del palazzetto dello sport iniziati e ancora in corso da diversi anni. Lotti all'epoca (2017) disse: “il palazzetto verrà terminato entro il 2018”. Promessa non mantenuta perché Lotti è sparito dalla scena politica ed il palazzetto non è ancora stato terminato. I ragazzi delle scuole sono da anni senza palestra e non possono fare attività fisica e godere di ampi spazi per aggregazioni possibili. Santo covid. Spostano le risorse del parco giochi privando così i ragazzi di Ponte all'Ania di un'area all'aperto per socializzare in sicurezza e decidono di investirli sul tetto della scuola di Ponte all'Ania, dove all'interno si esercitano attività, per quanto ci risulta, anche a pagamento. Forse, visto che abbiamo come comune quasi 4 milioni di euro da riscuotere, sarebbe bene concentrarsi su questo per trovare risorse al fine di realizzare sia il tetto che il parco giochi? questo debbono fare buoni amministratori per accontentare tutti e dare servizi di qualità”.

“In merito al voto contrario per il gestore unico, l'abbiamo ampiamente motivato pur sapendo che la normativa regionale ci impone questa scelta. Infatti abbiamo detto contrari a questo “carrozzone” che ci è stato imposto e calato dall'alto da una parte politica che per anni ha governato la nostra regione. Come abbiamo già detto, il presidente di Retiambiente spa era consulente del governatore della Regione Lazio Zingaretti. Lo stesso, essendo presidente di Retiambiente società controllante, controlla anche se stesso essendo anche presidente della Geofor spa società controllata. Forse il cda per ora ha rinunciato ai compensi perché la società era ancora inattiva? per quanto riguarda, invece, i compensi dei componenti del collegio sindacale, da chi sono stati pagati dalla data di costituzione della società ad oggi? “.

“Costi dei lavori pubblici che aumentano; ragazzi e associazioni prive di strutture logistiche per inerzie e cantieri infiniti; gestori unici per i rifiuti istituiti con qualche “zona d'ombra”; mancate manutenzioni sul territorio; feste che lasciano il degrado; passeggiate in periodo di silenzio per propaganda elettorale con un candidato alle regionali, e non con tutti, con tanto di abbracci con il “sindaco di tutti” in piena emergenza covid; 4 milioni di euro da incassare (tributi evasi); un debito di 8 milioni di euro; un disavanzo sull'ultimo bilancio di 600 mila euro... Decidete voi se queste sono polemiche sterili. Santo covid”.