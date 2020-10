Barga



Progetto Comune ringrazia gli operai della Kme: "Indispensabile la loro opera"

venerdì, 30 ottobre 2020, 14:03

Il capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, ci tiene a ringraziare gli operai della Kme che svolgono attività di manutenzione e cura del verde.



"Ormai da tempo - esordisce -, un gruppo di operai della Kme, svolge attività di manutenzione e cura del verde nel nostro comune. Attività necessarie che bisogna tutelare e mantenere".



"Il gruppo consiliare Progetto Comune Feniello Sindaco - afferma - ringrazia gli operai della Kme che hanno contribuito al taglio dell'erba presso alcuni cimiteri e lungo tratti di strade comunali assicurando cosi il decoro di quei luoghi. Riteniamo importante ed indispensabile la loro opera e chiediamo ai dirigenti della Kme ed al sindaco di rinnovare gli accordi nell'interesse dell'intera comunità".



"Come già detto in precedenza - conclude - chiediamo che agli stessi venga assicurata idonea e dignitosa sistemazione in locali adeguati. Chiediamo di rinnovare le richieste quanto prima in quanto circolano voci che, gli operai, potrebbero essere impiegati in altri comuni interessati alla loro opera. Riteniamo importante e necessaria la loro permanenza sul territorio barghigiano per garantire quel decoro che gli stessi riescono a darci".