Riprendono i corsi organizzati dalla protezione civile di Barga

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:33

Riprendono i corsi organizzati dalla protezione civile di Barga assieme alla misericordia: prenderanno il via a Barga ogni venerdì presso i locali del Conservatorio S. Elisabetta e saranno tenuti dai formatori della Misericordia di Castelnuovo come Silvia Mazzanti, Augusto Fontanini, Enrico Feraco, Marco Giannotti, Sara Grandini e Silvano Benelli. Le lezioni inizieranno il 23 ottobre alle ore 21 e sarà obbligatorio iscriversi per tempo, chiamando al numero 0583 722209.



V. P.