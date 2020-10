Barga



Rsa Belvedere di Barga: dopo i due positivi, tutti negativi gli altri tamponi su ospiti e personale

lunedì, 12 ottobre 2020, 15:41

di viola pieroni

Sospiro di sollievo per i 30 ospiti e i 27 dipendenti della Rsa "Belvedere" di Barga che, nel primo pomeriggio di oggi, hanno ricevuto l'esito dei tamponi a cui erano stati sottoposti a seguito della positività emersa in due pazienti della struttura. Il responso è: tutti negativi. I tamponi sono stati effettuati dalla competente Asl Toscana Nord-Ovest.



Ricordiamo che i due positivi erano stati scoperti, il primo (totalmente asintomatico), non perché presentasse sintomi, ma perché era in programma un trasferimento nel reparto riabilitazione dell'ospedale di Barga e, come da prassi in questi casi, prima era stato effettuato un tampone sul paziente; il secondo, invece, aveva avuto nei primi giorni qualche linea di febbre (già passata), il che aveva indotto gli operatori a fare il tampone, risultato poi positivo, anche se a bassa carica virale.



Entrambi erano stati messi subito in isolamento nel reparto cure intermedie dell'ospedale Campo di Marte a Lucca dove si trovano tutt'oggi in condizioni stabili.