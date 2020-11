Barga



Al via la riqualificazione del verde pubblico a Barga

lunedì, 23 novembre 2020, 10:42

Luce verde da parte dell’amministrazione comunale di Barga alla riqualificazione del verde pubblico sul territorio. Dopo una puntuale pianificazione, nei prossimi mesi, prenderà il via il progetto che interesserà diverse aree del comune.

Già dal mese di dicembre partirà la sistemazione di alcune zone nevralgiche di Barga capoluogo, il Fosso e il Giardino, il parco degli Alpini, il cimitero di Barga, si interverrà lungo via Repubblica a Fornaci di Barga dove saranno messe a nuovo le aiuole della zona commerciale, saranno poi previsti interventi significativi su Mologno e Ponte all’Ania.

Sistemazione del verde, piantumazione, potature saranno l’oggetto di un progetto di ampio respiro. L’amministrazione – come spiegano il sindaco Caterina Campani, l’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli e il consigliere Sergio Suffredini – ritiene che la cura del verde sia un passo importante per la riqualificazione dei nostri centri abitati. L’avvio del progetto è fondamentale anche dal punto di vista turistico ed un importante passo in avanti nella cura dell’ambiente che ci circonda. Ci preme precisare che questo è un primo tassello di un progetto che si svilupperà nei prossimi mesi e che vedrà coinvolto tutto il verde pubblico in un’attenta quanto preziosa riqualificazione".