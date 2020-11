Auto in fiamme nella notte a Fornaci

Altri articoli in Barga

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:47

Mercoledì è arrivato e oggi, come mesi fa, le serrande di ristoranti, bar, gelaterie si chiudono non sapendo, in molti casi, se mai verranno rialzate mentre vengono riorganizzati da chi può i servizi da asporto

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:28

Anche Fratelli d'Italia Barga, per voce del rappresentante provinciale del dipartimento montagna e zone disagiate Luca Mastronaldi, interviene in merito alla proposta dell'azienda di realizzare reparti Covid all'ospedale San Francesco di Barga

martedì, 10 novembre 2020, 19:10

La direzione del Pd di Barga, per voce del segretario comunale Marco Bonini, interviene in merito all'eventualità di posti Covid presso il presidio ospedaliero S.Francesco

venerdì, 6 novembre 2020, 16:12

A parlare è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani che analizza le nuove disposizioni regionali così come riportate anche dal Direttore Generale mettendo in luce l'assenza del Campo di Marte nella strategia complessiva

venerdì, 6 novembre 2020, 13:43

Sono cinque i tirocini non curriculari disponibili presso il comune di Barga grazie ad un bando della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Pubblicato l'avviso per candidarsi; scadenza per la presentazione delle domande il 19 novembre

venerdì, 6 novembre 2020, 12:32

Unitre Barga continuerà a lavorare in questo periodo di fermo per proporre altri corsi, conferenze e presentazioni online per riempire questo vuoto non solo culturale ma anche sociale. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sulla pagina fb dell'associazione