Barga



"Barga in Cioccolato" rinviato al 2021

giovedì, 26 novembre 2020, 14:55

L'appuntamento natalizio di "Barga in Cioccolato" viene rinviato all'anno 2021. Ad annunciarlo il primo cittadino del comune Caterina Campani e Barbara Bonuccelli di WE Planner.



"Le misure restrittive imposte - spiegano -, la necessità di fare l'evento in un ambiente libero da preoccupazioni, auspicando come sempre la grande presenza di tante persone nelle caratteristiche vie del centro storico, ci portano a rinviare l'evento al prossimo anno. Arrivederci al 2021 per un appuntamento ancor più dolce e ricco di eventi".