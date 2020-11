Barga



Bolla Covid a Barga, la Lega non ci sta: "Contrari a decisioni unilaterali"

venerdì, 20 novembre 2020, 09:16

"Che le scelte non condivise per un territorio possano essere molto spesso sbagliate, è ormai riscontrato, e che la popolazione possa subirne le conseguenze, è un dato di fatto." Esordisce così il commissario della Lega Salvini Premier della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti,in relazione all'istituzione della "bolla Covid" all'ospedale San Francesco di Barga.



"A Lucca - precisa Pellegrinotti - abbiamo un presidio ospedaliero come il Campo di Marte che, se impegnato nella giusta maniera, permetterebbe di non alterare il delicato equilibrio e le ormai consolidate vocazioni dei presidi della nostra Valle".



"Si deve riflettere - prosegue il commissario della Lega - sulle conseguenze negative che questa scelta potrebbe avere sui presidi ospedalieri del nostro territorio. Ospedali che nel corso degli anni sono stati privati di reparti essenziali e che oggi si sono specializzati in alcuni settori".



"Togliere per sostituire - secondo Pellegrinotti - è una logica molto discutibile e insediare un reparto cosi delicato in un ospedale come il San Francesco è altrettanto privo di logiche per il futuro stesso del presidio ospedaliero in questione".



Pellegrinotti contesta con fermezza questa decisione unilaterale e si associa a tutti i sindaci della Valle che si sono opposti alla sua realizzazione. "Ci faremo portavoce - conclude il commissario della Lega -, anche tramite i nostri rappresentanti in consiglio regionale, per scongiurare questa soluzione e dare vita ad alternative diverse e più funzionali, che dovranno essere condivise dagli amministratori delle nostra Valle".



Daniele Venturini