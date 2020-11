Barga



Campani: "Reparti Covid a Barga, trovare spazi alternativi"

sabato, 14 novembre 2020, 18:47

Il primo cittadino di Barga, Caterina Campani, torna ad aggiornare sull'ipotesi di reparti Covid all'ospedale San Francesco a seguito di un nuovo incontro.



"Oggi - esordisce - ho avuto l’ennesimo incontro per la situazione pazienti covid in ospedale a Barga. L’entrata in “zona rossa” impone all’azienda di individuare anche all’interno dell’ospedale San Francesco posti per pazienti Covid, in caso di aumento consistente dei numeri e dell’eventuale saturazione dei posti letto negli altri presidi".

"Il confronto prosegue - afferma il sindaco -, e ci fa piacere che le nostre istanze siano state comprese e siano al vaglio dei tecnici per valutare la situazione e altre eventuali ipotesi".

"Come amministrazione - conclude -, così come abbiamo fatto finora, seguiremo con tutta la nostra forza e attenzione l’evolversi della situazione e con determinazione continueremo a sostenere che la strada da perseguire non sia quella di utilizzare i reparti esistenti e attivi presso il nostro presidio ma di trovare spazi alternativi sia sul nostro territorio o al di fuori, e contestualmente con serietà continueremo a far sentire la nostra voce e le nostre ragioni all’azienda sanitaria".