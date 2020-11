Barga



Campani ribadisce: "Locali sicuri, non deve esserci paura"

martedì, 3 novembre 2020, 18:13

di tommaso boggi

Due incontri per fare il punto e coordinarsi di fronte a questa nuova situazione d'emergenza quelli organizzati dal primo cittadino di Barga Caterina Campani con commercianti e ristoratori del comune, incontrati in videoconferenza rispettivamente il 30 ottobre e il 2 novembre, così da ascoltare queste due categorie che, in gran parte della penisola, stanno scendendo in piazza proprio in questi giorni proprio per protesta di fronte a alle misure restrittive del nuovo DPCM.

"Che il momento sia delicato è scontato – ha affermato il sindaco -, abbiamo organizzato questi incontri per condividere anche le possibilità del decreto ristori e sono emerse alcune idee per la pubblicizzazione delle attività"; per quanto riguarda la possibilità di restrizioni su base comunale, il primo cittadino invece smentisce tutte le voci sull'argomento: "Ci siamo presi l'impegno di vederci ancora e non abbiamo intenzione di immettere altre restrizioni oltre quelle nazionali e statali, il "Barga lockdown" non ci sarà".

L'amministrazione di Barga sta anche tentando di portare un ulteriore aiuto alle categorie colpite, anche se per ora non vi sono dati certi riguardo la messa in atto di questi aiuti: "Vedremo come comune se riusciremo a dare un aiuto ulteriore alle categorie, stiamo facendo la valutazione del bilancio 2021 ma non possiamo dare certezza che vi saranno risorse disponibili come quelle già investite durante il passato lockdown. Se ci saranno possibilità le sfrutteremo ma non possiamo darne la certezza in questo momento. La crisi si sente per ora però i nostri locali stanno reagendo e tenendo duro".

Il sindaco ha poi voluto precisare ancora una volta come non vi sia pericolo nel frequentare le attività commerciali e ristorative del comune in questo periodo: "I nostri locali sono in totale sicurezza, non deve esserci paura ad andare basta che ci sia responsabilità e rispetto delle normative nel farlo".

Per quanto riguarda l'andamento dei contagi nel comune di Barga Campani illustra un dato migliore dei tempi scorsi, con i malati in diminuzione: "Anche vero che ci sono tamponi in ritardo, ma il numero di casi di questa settimana è più basso del passato e probabilmente le misure attuate stanno dando i loro risultati" ha affermato.