Barga



Cinque tirocini al comune di Barga: domande fino al 19 novembre

venerdì, 6 novembre 2020, 13:43

Sono cinque i tirocini non curriculari disponibili presso il comune di Barga grazie ad un bando della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Pubblicato l'avviso per candidarsi; scadenza per la presentazione delle domande il 19 novembre.

Potranno partecipare alla selezione le persone che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: un'età compresa tra 18 e 35 anni, essere residenti nel territorio di competenza della Fondazione (provincia di Lucca), essere privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o disoccupati), essere iscritti presso un Centro per l'Impiego (soggetti in stato di disoccupazione) oppure impegno alla successiva iscrizione prima dell'attivazione del tirocinio (soggetti inoccupati); aver conseguito la laurea entro i 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Un posto è destinato a soggetti ex Legge 68/99; in questo caso è previsto il possesso di un diploma di scuola media superiore. E' previsto in ogni caso un rimborso spese forfettario mensile di € 500,00.

Il bando, che rientra fra le iniziative decise dalla Fondazione Crl per favorire la ripartenza post-Covid19 , nasce con l'obiettivo di sostenere l'occupazione giovanile garantendo agli enti pubblici, quindi anche al Comune di Barga, le risorse per attivare tirocini dedicati a giovani in cerca di occupazione e dando vita a un circuito virtuoso a beneficio dell'intera comunità. Infatti l'attivazione del tirocinio non solo offre ai giovani un'opportunità formativa introducendoli nel mondo del lavoro, ma consente di inserire nuove figure nella pubblica amministrazione. In particolare al Comune di Barga due posti sono previsti nell'Area Urbanistica dell'Ente e gli altri 3 invece nell'Area Servizi alla Persona. Il tirocinio comporta una prestazione di 25 ore settimanali e la durata è di 12 mesi; per il tirocinio ex Legge 68/99 è di 24 mesi.

"La nostra amministrazione – spiegano il sindaco Caterina Campani e l'assessore al Sociale, Sabrina Giannotti - ritiene strategico il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa dell'ente. Lo stiamo facendo da anni con il Servizio Civile Regionale e con altri progetti in collaborazione con il Centro per l'Impiego della Valle del Serchio. Le esperienze fatte fino a qui sono state molto positive perché da un lato immettono nuove forze nel circuito dell'attività amministrativa consentendoci di migliorare i servizi dal punto di vista qualitativo e dall'altro rappresentano un elemento di crescita delle competenze per i giovani che affiancano il personale dell'ente. Non a caso abbiamo scelto due aree centrali come Urbanistica e Servizi alla Persona che indubbiamente rappresentano una parte importante della macchina amministrativa e quindi un'ottima occasione formativa ".

L'avviso pubblico per la selezione dei candidati è già pubblicato sul sito del Comune di Barga (www.comune.barga.lu.it) dove si trovano tutte le informazioni necessarie ed anche il modello per presentare la domanda (scadenza 19 novembre). Resta comunque a disposizione per informazioni l'Ufficio Cultura del Comune di Barga contattando i numeri telefonici: 0583724791, 0583724728.