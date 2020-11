Barga



Commissione Pari Opportunità: "25 novembre, il virus non ci toglie la voce"

martedì, 17 novembre 2020, 12:41

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga interviene in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

"Purtroppo quest'anno - afferma la presidente Sonia Ercolini - non potremo essere in piazza come negli anni passati per la consegna dei fiocchi bianchi ma saremo presenti virtualmente per dire “NO alla violenza sulle donne!” in occasione della giornata internazionale del 25 novembre. Diciamo NO ad ogni forma di violenza contro le donne e proprio per questo motivo stiamo facendo propaganda informativa per tutto il mese tramite social e la stampa locale contro tutte le forme di violenza che una donna vittima subisce tutti i giorni in tutto il mondo".

"Invitiamo la cittadinanza - dichiara -, oltre a seguirci sulla nostra pagina facebook, a aderire alla nostra campagna “Coloriamo il nostro Comune di arancione” per aiutarci a creare una rete di sensibilizzazione e di solidarietà indossando o esponendo in casa, in giardino, sul terrazzo, in vetrina, a scuola, al posto di lavoro qualcosa di arancione, il colore simbolo di questa giornata".

"Il virus non ci toglie la voce - conclude -, non ci toglie la volontà di stare vicine a chi ne ha bisogno, non ci toglie la forza di esprimerci!"