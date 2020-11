Barga : fornaci di barga



Feniello: "Persone in attesa all'esterno del Ceser, installare gazebo"

venerdì, 27 novembre 2020, 10:00

Francesco Feniello, consigliere comunale e capogruppo di minoranza del comune di Barga, segnala una criticità presso i poliambulatori Ceser di Fornaci di Barga.

“Il 26 novembre - racconta -, per motivi personali, essendomi recato presso i poliambulatori del Ceser di Fornaci di Barga, ho visto le persone in attesa di essere chiamate, sedute su alcune seggioline poste sul viale sterrato, all'aperto, proprio di fronte all'ingresso dei poliambulatori e quindi esposte alle intemperie del periodo invernale".

"Pur comprendendo il divieto di utilizzare la sala di attesa interna, in questo periodo Covid - incalza -, non riesco a capire perché questi cittadini (anziani, bambini e persone malate) devono aspettare all'aperto, al freddo ed anche sotto la pioggia, come evidenziato dai presenti ed anche da alcuni operatori sanitari".

"Per quanto precede - conclude -, il sottoscritto chiede a chi di competenza, di valutare la possibilità di installare all'esterno un gazebo o altra struttura prefabbricata idonea, da utilizzare come punto di attesa, per offrire agli utenti un riparo adeguato visto il periodo invernale".