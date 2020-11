Mastronaldi (FdI): "Reparti Covid a Barga, linea chiara: quale confronto?"

Altri articoli in Barga

venerdì, 13 novembre 2020, 16:44

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità. Video

venerdì, 13 novembre 2020, 09:27

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Progetto Comune" ribadiscono il proprio "no" al progetto, così come presentato dall'Asl, dei posti letto Covid all'ospedale San Francesco di Barga

giovedì, 12 novembre 2020, 05:57

I vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana, su segnalazione del Norm (nucleo operativo radiomobile), sono intervenuti questa notte a Fornaci di Barga, in via Alcide de Gasperi, per spegnere l'incendio di un'autovettura

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:47

Mercoledì è arrivato e oggi, come mesi fa, le serrande di ristoranti, bar, gelaterie si chiudono non sapendo, in molti casi, se mai verranno rialzate mentre vengono riorganizzati da chi può i servizi da asporto

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:28

Anche Fratelli d'Italia Barga, per voce del rappresentante provinciale del dipartimento montagna e zone disagiate Luca Mastronaldi, interviene in merito alla proposta dell'azienda di realizzare reparti Covid all'ospedale San Francesco di Barga

martedì, 10 novembre 2020, 19:10

La direzione del Pd di Barga, per voce del segretario comunale Marco Bonini, interviene in merito all'eventualità di posti Covid presso il presidio ospedaliero S.Francesco