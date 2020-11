Barga



Posti letto Covid a Barga: Progetto Comune ribadisce il "no" al progetto

venerdì, 13 novembre 2020, 09:27

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Progetto Comune" ribadiscono il proprio "no" al progetto, così come presentato dall'Asl, dei posti letto Covid all'ospedale San Francesco di Barga.



"Proposta da scartare - esordiscono - quella di realizzare 21 posti letto covid nel reparto di medicina di Barga. Questo progetto decreterebbe prima il ridimensionamento della medicina a Barga e poi sicuramente la chiusura del reparto".



"Negli anni - spiegano -, a causa di scelte scellerate sia politiche che aziendali ASL, il nostro ospedale è stato depauperato a vantaggio di altri. Il reparto medicina non si tocca. E' un reparto importante per la nostra zona dove la popolazione è sempre più anziana e necessita di cure continue ed adeguate. I nostri cittadini non possono effettuare viaggi stressanti per farsi curare. Noi di Progetto Comune, come tutti i cittadini della Valle, siamo portati all'accoglienza, per cui in caso di bisogno estremo siamo pronti ad ospitare i malati covid ma in un padiglione allestito appositamente nei locali inutilizzati dell'ospedale".



"Quindi - incalzano - diciamo ai responsabili Regionali, dell'ASL e al Sindaco, di adoperarsi per rafforzare la proposta di utilizzare i locali del Campo di Marte e, proprio in caso di necessità, utilizzare appositi locali dell'Ospedale di Barga con personale medico ed infermieristico dedicato. Quindi dare a Barga un ulteriore servizio senza ridimensionare quelli esistenti. Dare a Barga ulteriore personale medico ed infermieristico senza costringere quelli attualmente presenti ad ulteriori sacrifici per coprire le inefficienze create dal sistema. Chiediamo più efficienza nell'esecuzione dei tamponi e nell'approvvigionamento dei reagenti occorrenti. Il reparto medicina a Barga non si tocca...a bbiamo già dato. Probabilmente, a breve a Barga perderemo anche i servizi ambulatoriali presenti presso il CESER in quanto verranno trasferiti a Gallicano. Di questo progetto nessuno ne parla ma probabilmente è già in stato avanzato. Siamo tutti cosi tanto concentrati sul Covid da non vedere gli altri seri problemi..."



"Ci avete già tolto tutto - concludono -. Siamo rimasti in mutande. Ora toglieteci anche quelle... Dove sono i nostri referenti politici Locali e Regionali? Fatevi sentire e spiegateci cosa bolle in pentola... Se rimaniamo inascoltati siamo pronti a scendere in piazza per far sentire e far valere le nostre ragioni".