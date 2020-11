Barga



Progetto Comune: "Locali nel degrado al cimitero di Loppia

lunedì, 30 novembre 2020, 13:42

Sono i consiglieri del gruppo di minoranza di Barga, "Progetto Comune", a puntare i riflettori sullo stato di abbandono in cui versano i locali siti nel cimitero di Loppia.



"Precisamente - affermano - ci riferiamo a quei locali dove vi sono i bagni, l’obitorio temporaneo all’interno del quale le salme sostano per un breve periodo in attesa di sistemazione (cremazione, inumazione o tumulazione) e ai locali che ospitano il custode del cimitero, i quali ci risultano oggi condivisi con gli operai di KME che lavorano per il comune di Barga, svolgendo la manutenzione ordinaria".



"Un nostro recente sopralluogo - spiegano -, avvenuto grazie anche ad un sollecito pervenutoci dai cittadini, ci porta ad interrogare il sindaco e l’assessore competente su cosa intendano fare per ripristinare questi locali considerato il cattivo stato in cui versano".



"Ospitare in quei locali il proprio dipendente - incalzano i consiglieri - è una pessima cosa, accogliervi degli estranei ancora peggio, e crediamo inoltre che non sia decoroso neppure per i poveri malcapitati e i loro congiunti".



"Inoltre - conclude il gruppo - chiediamo lumi per capire a che punto siano il restauro dell’edificio A-B e il rifacimento delle tombe sottostanti, siti nella 'parte vecchia' dello stesso cimitero e sul quale fummo rassicurati con risposta orale e scritta ad una nostra interrogazione presentata a suo tempo".