Barga



Progetto Comune: "Riqualificazione del verde pubblico, un parto sofferto"

giovedì, 26 novembre 2020, 10:17

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", interviene circa il piano di riqualificazione del verde pubblico dopo aver più volte sollecitato la questione sulla stampa.



"Con grande piacere - esordisce - apprendiamo dalla stampa il piano di riqualificazione del verde pubblico giunto, come dice l'amministrazione, “dopo una puntuale pianificazione”.



"Certo - incalza il gruppo - è stato un parto sofferto con gestazione travagliata. Infatti, il consigliere Claudia Gonnella, appartenente al gruppo Progetto Comune Feniello sindaco, nel mese di agosto 2020, segnalava al comune le criticità relative al taglio dell'erba in via don Lorenzo Lucchesi e con la stessa missiva chiedeva alcuni dati relativi al piano taglio. La risposta non è ancora arrivata ma ora arriva un articolo che pubblicizzano i lavori previsti per il verde pubblico giunti “dopo una puntuale pianificazione”.



"Visto che non hanno ancora trasmesso i dati richiesti - attacca la minoranza - ci viene da pensare che, forse, in precedenza, non avevano fatto una “puntuale pianificazione”. Ad ogni buon fine si trascrive integralmente la segnalazione fatta dal gruppo Progetto Comune (nel mese di agosto 2020) e precisamente dal consigliere Claudia Gonnella: “Alcuni cittadini residenti in Barga, Via Don Lorenzo Lucchesi, hanno segnalato lo stato di degrado in cui si trova la zona a causa della mancata manutenzione ed in particolare per il mancato sfalcio dell'erba. L'area a verde pubblico dove insistono le panchine è inutilizzabile a causa dell'erba alta che ormai copre le panchine stesse. Spesso lo sfalcio dell'erba viene eseguito a fine estate e non sempre in modo adeguato ed omogeneo sul territorio (zone pulite bene e zone ove il taglio non viene eseguito ad opera d'arte). Erba abbandonata nelle cunette e non raccolta. Lavori affidati a ditte diverse che non riescono ad eseguirli e addirittura ricorrono a subappalti. Nell'occasione chiede di conoscere il programma dettagliato relativo allo sfalcio dell'erba con l'indicazione delle strade ove è stato eseguito e delle ditte che lo hanno eseguito con relativo periodo esecuzione. Al fine di avere elementi di valutazione in merito alla regolare esecuzione si prega di abbinare le ditte alle località ad esse affidate con l'indicazione dei relativi importi impegnati.” Caro Sindaco per questo rimaniamo in attesa di ricevere i dati previsti e ci scusiamo per la caparbietà del nostro Consigliere che, sicuramente, sarà comprensivo per le difficoltà da voi incontrate nella difficile gestazione del parto”.



"Il Gruppo Progetto Comune - conclude l'opposizione -, nella circostanza, ringrazia l'amministrazione per aver fatto riparare il punto luce nr. 61 situato nei pressi della Farmacia Chiappa già da tempo segnalato da questo gruppo consiliare. Ringrazia anche la stampa per aver dato risalto alla notizia che ha sortito il suo effetto. La stampa ha detto “Luce sia” e subito la luce è arrivata. I consiglieri avevano detto la stessa cosa ma la luce non arrivò e le tenebre continuarono nel tempo a dominare quella zona. E' bello lavorare alla luce del sole e luce sia".