Reparti Covid a Barga, il Pd non ci sta: "Trovare soluzione alternativa"

venerdì, 6 novembre 2020, 16:12

A parlare è il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani che analizza le nuove disposizioni regionali così come riportate anche dal Direttore Generale mettendo in luce l'assenza del Campo di Marte nella strategia complessiva

venerdì, 6 novembre 2020, 13:43

Sono cinque i tirocini non curriculari disponibili presso il comune di Barga grazie ad un bando della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Pubblicato l'avviso per candidarsi; scadenza per la presentazione delle domande il 19 novembre

venerdì, 6 novembre 2020, 12:32

Unitre Barga continuerà a lavorare in questo periodo di fermo per proporre altri corsi, conferenze e presentazioni online per riempire questo vuoto non solo culturale ma anche sociale. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sulla pagina fb dell'associazione

giovedì, 5 novembre 2020, 10:26

Quattro ore di sciopero nelle aziende della provincia e i delegati in piazza Bernardini per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno: "Il Covid non può essere un alibi per non trattare"

giovedì, 5 novembre 2020, 09:50

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga lancia per il mese di novembre la rubrica “Le violenzE sulle donne”. Una rubrica fortemente voluta dedicata al “25 Novembre – La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne"

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:33

Il gruppo consiliare di “Progetto Comune per Feniello Sindaco” manifesta le proprie riserve riguardo all’ipotesi ventilata in questi giorni di un eventuale impiego dell’ospedale di Barga come struttura-bolla per pazienti Covid