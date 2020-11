Barga



Riparte il prestito alla biblioteca comunale di Barga

giovedì, 19 novembre 2020, 12:25

Riparte da lunedì 23 novembre il servizio di prestito locale presso la Biblioteca Comunale “Rosselli” chiusa al pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19 così come previsto dal dpcm del 3 novembre scorso.



La Regione Toscana nei giorni scorsi ha inviato alle Reti documentarie locali un documento nel quale - nell’ottica di mantenere attivi i servizi e per salvaguardare il lavoro delle biblioteche - si evidenzia anche la possibilità di tenete attivo il prestito “da asporto”. In sostanza si potrà, solo su appuntamento, riconsegnare i libri in prestito e al tempo stesso prendere i nuovi che dovranno essere prenotati prima all’operatore che li farà trovare già pronti per il ritiro. I locali della Biblioteca sono chiusi e consegna o ritiro avverranno all’ingresso della stessa.



Il documento è stato condiviso dalle 12 Reti documentarie toscane, Rete Cobire, AIB Toscana, ANAI Toscana, Soprintendenza archivistica e Bibliografica della Toscana e tutte hanno concordato di adottare alcune strategie all’indomani del nuovo DPCM. Anche il Comitato Tecnico della Rete Lucchese ha deciso di procedere confermando il servizio di prestito locale nelle biblioteche della provincia di Lucca. Linea condivisa dall’Amministrazione Comunale che punta così a rendere nuovamente disponibile un servizio come il prestito ai tanti appassionati lettori della “Rosselli”.



Per la Biblioteca Comunale “Rosselli”, per l’accesso sarà pertanto necessario fissare un appuntamento telefonando durante l’orario di apertura in modo da poter consegnare in tranquillità i volumi e soprattutto già prenotare quelli nuovi da ritirare senza inutili attese.



Per gli utenti, rimane a disposizione anche un altro servizio sicuramente interessante. La Biblioteca ha già attivato in questi mesi il servizio MLOL (MediaLibraryOnLine), grazie alla Rete Documentaria Lucchese che raccoglie le biblioteche provinciali, per la consultazione online di riviste, periodici, quotidiani, ebook, audiolibri. Chi fosse interessato può richiedere l’abilitazione al servizio che è completamente gratuito, sempre telefonando in orario di apertura. In questo modo è usufruibile anche una vera e propria emeroteca online e non solo, in alternativa a riviste e libri disponibili in sede.



La Biblioteca Comunale osserverà il consueto orario di apertura: martedì e giovedì mattina dalle 9 alle12; dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 14.15 alle 18.45

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare in questi orari al numero 0583724573