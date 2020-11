Barga



Si perdono lungo il sentiero: soccorsi due escursionisti

domenica, 1 novembre 2020, 20:05

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino Toscano è stata attivata in serata per soccorrere due escursionisti di 29 e 23 anni originari di Modena.



I due, partiti questa mattina dal Lago Santo sul versante emiliano per raggiungere il rifugio Santi alla Vetricia, nella fase di rientro sono stati colti dalla nebbia e hanno perso la traccia di sentiero. Allertati i soccorsi verso le ore 17.30, i due escursionisti sono stati raggiunti dalla squadra dei soccorritori che ha provveduto a riaccompagnarli al Rifugio Santi.