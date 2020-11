Barga



Un manifesto virtuale per dire "no" alla violenza sulle donne

mercoledì, 25 novembre 2020, 10:47

La Commissione Pari Opportunità insieme all’amministrazione comunale di Barga oggi manifestano virtualmente in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con un collage e lo slogan "Noi diciamo NO alla violenza sulle donne".

Per l’occasione sono stati realizzati due utilissimi gadgets per promuovere e per avere sempre a portata di mano il numero antiviolenza e stalking 1522: la borraccina con il patrocinio dell’Osservatorio Rifiuti Zero del comune e il porta-mascherina che possono essere richiesti per email a cpo.barga@gmail.com o per whatsapp 347 2590283

La ommissione ricorda che nessuna donna è sola nel nostro territorio e che può rivolgersi in qualsiasi momento per chiedere aiuto o anche solo un consiglio al numero antiviolenza e stalking 1522, un servizio pubblico gratuito promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il servizio è attivo 24h su 24 anche da cellulare e rispondono operatrici specializzate.