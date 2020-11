Barga



Una foto per valorizzare Barga: al via il contest

venerdì, 27 novembre 2020, 08:54

La Pro Loco di Barga promuove la prima edizione del photo contest “I Luv Barga” con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio raccogliendo gli scatti che esaltano la bellezza del comune.

Le immagini scelte saranno poi utilizzate per la pubblicazione del calendario 2022 di “I luv BARGA” in vendita nel 2021.



La Pro Loco Barga invita tutti a partecipare e a raccontare tramite delle fotografie il fascino del suo territorio.



Il regolamento è disponibile sul sito della Pro Loco Barga: https://www.prolocobarga.it/2020/11/16/i-love-barga-photo-contest/ e per partecipare vanno inviate le foto insieme alla domanda: http://www.prolocobarga.it/wp-content/uploads/2020/11/DOMANDA-DI-PARTECIPAZIONE-PHOTO-CONTEST.pdf a: prolocobarga@gmail.com entro il 19 dicembre 2020.

REGOLAMENTO

La partecipazione al Photo Contest è gratuita e aperta a tutti ed è consentita fino a 3 foto per partecipante.

Per prendere parte al Photo Contest ogni partecipante dovrà compiere i seguenti passaggi:

Scattare fino a 3 foto nel territorio del Comune di Barga Inviare le foto per email a prolocobarga@gmail.com insieme alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE entro venerdì 19 dicembre 2020 indicando nell’oggetto della mail “PARTECIPAZIONE PHOTO CONTEST I luv Barga”; Le immagini inviate per email devono avere le seguenti caratteristiche: formato JPG, non inferiori a 2MB, della dimensione di 2244×1181 px (19×10 cm), metodo colore SRGB e prive di loghi e/o watermark, a colori o in bianco e nero

Ogni partecipante compilando la domanda di partecipazione accetta il presente regolamento.

Il partecipante concede all’organizzatore del Photo Contest, la Proloco di Barga, l’utilizzo a titolo gratuito ma non esclusivo delle fotografie per la pubblicazione cartacea e digitale del Calendario 2022 per la promozione turistica.

Il partecipante dichiara di non ritrarre immagini che possano ledere la sensibilità comune; di non inserire riferimenti pubblicitari; di non utilizzare fotografie utilizzate per altri concorsi o per altri progetti a fini commerciali, di non utilizzare fotografie di persone o cose di proprietà privata.

Le opere devono essere obbligatoriamente scattate dall’autore, il quale ne dichiara la proprietà e i diritti sull’opera. L’organizzatore del Photo Contest non sarà responsabile di richieste sulla violazione del diritto d’autore, inclusi eventuali danni morarli e materiali sul contenuto dell’immagine.

La giuria esaminatrice delle fotografie, che verranno inserite all’interno del Calendario 2022 I luv Barga, sarà formata dai membri della Proloco di Barga.

La giuria giudicherà tutte le foto inviate entro il 19 dicembre esprimendo un giudizio personale ed insindacabile.

Sarà scelta una foto per partecipante. Le foto scelte saranno utilizzate per la realizzazione del calendario e saranno indicati nome e cognome dell’autore. Il calendario rimane di proprietà esclusiva della Proloco di Barga e non sono previsti compensi dalla vendita.

Gli autori delle fotografie scelte dalla giuria verranno contattati tramite posta elettronica nel mese di gennaio 2021. Una copia del calendario sarà consegnata gratuitamente ad ogni autore delle foto scelte insieme ad una pergamena di ringraziamento.