Unitre Barga, corsi online offerti agli iscritti

Altri articoli in Barga

venerdì, 6 novembre 2020, 13:43

Sono cinque i tirocini non curriculari disponibili presso il comune di Barga grazie ad un bando della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Pubblicato l'avviso per candidarsi; scadenza per la presentazione delle domande il 19 novembre

giovedì, 5 novembre 2020, 10:26

Quattro ore di sciopero nelle aziende della provincia e i delegati in piazza Bernardini per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno: "Il Covid non può essere un alibi per non trattare"

giovedì, 5 novembre 2020, 09:50

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga lancia per il mese di novembre la rubrica “Le violenzE sulle donne”. Una rubrica fortemente voluta dedicata al “25 Novembre – La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne"

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:33

Il gruppo consiliare di “Progetto Comune per Feniello Sindaco” manifesta le proprie riserve riguardo all’ipotesi ventilata in questi giorni di un eventuale impiego dell’ospedale di Barga come struttura-bolla per pazienti Covid

martedì, 3 novembre 2020, 18:56

Così Francesco Pioli, presidente dell’articolazione zonale della conferenza dei sindaci per la sanità della Valle del Serchio e con lui i sindaci dei comuni dove sono presenti i due presidi ospedalieri di Barga e Castelnuovo, Caterina Campani ed Andrea Tagliasacchi

martedì, 3 novembre 2020, 18:13

Due incontri per fare il punto e coordinarsi di fronte a questa nuova situazione d'emergenza quelli organizzati dal primo cittadino di Barga Caterina Campani con commercianti e ristoratori del comune