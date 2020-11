Barga



Unitre Barga, partono i corsi online

mercoledì, 18 novembre 2020, 09:17

Partono questa settimana i corsi online proposti da Unitre Barga che danno la possibilità di portare avanti la formazione didattica di alcune materie come inglese, informatica, italiano per gli stranieri e origami nonostante la chiusura obbligatoria della sede per il Covid.



"Un successo enorme e inaspettata con oltre 50 iscritti anche di oltre settantenni che si sono adeguati senza problemi all'utilizzo dei mezzi informatici per affrontare questa situazione di isolamento sociale - informa soddisfatta la Presidente Sonia Ercolini -. Ringrazio i docenti Renato Luti, Alessia Piccinini, Veronica Poggi e Carol Burnett che hanno accettato questa sfida e si sono messi a disposizione per realizzare questo progetto con professionalità e tanta volontà".