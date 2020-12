Barga piange il noto fotografo Massimo Pia

Altri articoli in Barga

martedì, 15 dicembre 2020, 12:52

Era il 2016 quando ti vidi per la prima volta, te ne stavi ad un lato della sala consiliare del comune di Barga, il tuo solito cappellino in testa e la fotocamera, una delle tue tante, in mano mentre Luca scribacchiava sul suo solito taccuino seduto poco più in là

domenica, 13 dicembre 2020, 19:33

È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 13 dicembre il Salotto di via di Mezzo al numero 22, alla presenza del sindaco Caterina Campani e dei consiglieri Maresa Andreotti e Sergio Suffredini

sabato, 12 dicembre 2020, 14:57

Il 2020, se per tante categorie del mondo lavorativo ha visto chiusure a macchia di leopardo, per altre è stato un lockdown completo o quasi. Basta pensare al settore del turismo ed a quello dello spettacolo, in tutte le sue fattispecie

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:49

Nel consiglio comunale del 20 ottobre il consigliere comunale Beatrice Balducci, delegato alle pari opportunità, accogliendo, insieme alla Commissione, l’invito di Elisabetta Abela, presidente della sezione di Lucca della Fidapa, ha proposto l’adozione della Carta dei Diritti della Bambina che è stata votata all’unanimità

venerdì, 11 dicembre 2020, 09:49

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga sostenuta dall’amministrazione, lancia durante il periodo natalizio l’iniziativa “Il Bello nella Coda” promossa dall’associazione locale per la lotta contro il tumore al seno “Il Ritrovo di Roberta"

giovedì, 10 dicembre 2020, 20:49

Soccorso questa sera, intorno alle 19.20, un ragazzo di 13 anni che si è provocato ustioni di secondo grado su circa il 30 per cento del corpo, sembra a causa di una fiamma di ritorno. L'episodio è avvenuto a Castelvecchio Pascoli