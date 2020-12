Barga



Biblioteca comunale, riaprono sale consultazione e studio

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:09

Riaprono lunedì, 14 dicembre, le sale consultazione e studio della Biblioteca Comunale “Fratelli Rosselli”. In queste settimane era infatti attivo, grazie al personale, il prestito locale “da asporto”. Adesso si riaprono le sale; questo grazie al DPCM del 4 dicembre scorso che non chiude le Biblioteche, ma anzi consente lo svolgimento dei servizi sempre e comunque però su prenotazione.



Oltre al prestito locale quindi, che prosegue secondo le solite modalità e perciò su prenotazione, in questa fase tornano usufruibili dall’utenza le sale consultazione e studio. Saranno disponibili anche due postazioni internet dedicate. Naturalmente il tutto verrà garantito dal personale adottando le necessari misure indicate dalle linee guida di prevenzione Covid per le biblioteche (fra queste il distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani). La Biblioteca presenterà dei percorsi distinti per chi vuole prendere in prestito o riconsegnare i libri e per chi vuole invece studiare o consultare dei volumi in sede. Le postazioni saranno debitamente indicate così come tutte le norme di comportamento da seguire all’interno dei locali; obiettivo è operare in sicurezza, sia per il prestito che per la consultazione e lo studio.



Per l’utenza saranno disponibili 14 postazioni studio e consultazione che rispettano i requisiti di distanziamento e sicurezza. Per l’accesso a queste è però necessario prenotare il proprio posto almeno il giorno precedente telefonando durante l’orario di apertura della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 18.45; il martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12.



Per informazioni è possibile telefonare in questi orari al numero 0583724573.