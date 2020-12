Barga



Consiglio, bilancio consolidato chiuso con un utile di oltre un milione di euro

martedì, 1 dicembre 2020, 14:16

Il consiglio comunale del 30 novembre a Barga ha prevalentemente previsto delibere riguardanti il bilancio e quindi esposte all'assise dal vicesindaco Salotti, ed ha visto al primo punto l’approvazione del bilancio consolidato al 31/12/2019.



"Si tratta - ha esordito Salotti - di un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica. Del bilancio consolidato fanno parte il comune di Barga in qualità di ente capogruppo ed E.R.P. Lucca S.r.l. partecipata con la percentuale dell’1,89%, e si è chiuso con un utile consolidato di euro 1.097.058,13".

Il secondo punto all’ordine del giorno ha visto l’approvazione di una variazione di bilancio già adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale e prevede, oltre all’inserimento della spesa per analisi e prelievi urgenti ai dipendenti comunali e quella per l’acquisto di nuovi computer per poter mettere gli uffici nelle condizioni di effettuare lo smart working secondo quelle che sono le disposizioni per il contrasto al Covid-19, anche l’integrazione dei lavori di asfaltature e ripristini delle strade comunali per euro 30.000,00 ed i lavori di regimazione delle acque presso il campo sportivo di Barga per 20 mila euro.



"L’urgenza di questi ultimi due inserimenti a bilancio - ha sottolineato il vicesindaco - è nella copertura economica, ovvero la procedura di attivazione di nuovi mutui per effettuare gli interventi. Importante segnalare che uno di questi nuovi computer, insieme all’acquisto di piccole attrezzature, è destinato all’ufficio distaccato di Fornaci di Barga che l’amministrazione auspica di riaprire agli inizi del 2021 una volta formato il nuovo personale assunto all’ufficio anagrafe".

Il terzo punto ha previsto l’approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio, ovvero quella conclusiva dell’anno, con la quale viene monitorato lo stato delle entrate e delle spese dell’ente.



"Fra i punti più importanti di questa variazione troviamo - hanno dichiarato l’assessore Salotti ed il capogruppo di maggioranza Andreotti -, a testimonianza della nostra' attenzione al mondo della scuola, l’adeguamento dei locali e acquisto attrezzature per la “sezione lattanti” presso il l’asilo nido G. Gonnella in San Pietro in Campo per 10 mila euro e l’acquisto di arredi per le scuole dell’infanzia del comune per 5 mila 315 euro. L’attivazione della fibra in tutti i plessi scolastici del comune, per totali di circa 10 mila euro su due annualità, fibra, che non viene utilizzata solo per la DAD, ma anche per l' attività ordinaria in presenza, dove la rete è sempre più utilizzata. Per l’area cultura e turismo, da segnalare anche quest’anno l’istallazione delle luci natalizie a Barga e Fornaci di Barga per una spesa di circa euro 8.000,00, la partecipazione del nostro Ente al Progetto “Via del Volto Santo” dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio per euro 2.600,00 oltre ad un importante progetto di riqualificazione del verde pubblico sul territorio comunale con una spesa prevista di circa 8.500,00 euro. Per l’area lavori pubblici e manutenzioni, è previsto un aumento di spesa per riparazione mezzi di euro 3.500, manutenzioni del patrimonio per euro 4.000,00, manutenzioni uffici comunali per euro 5.500,00 e spese per la messa a norma del campo da calcio in Barga per euro 5.000,00. Inoltre è previsto un incremento di spesa per la manutenzione ordinaria della viabilità per euro 6.000,00 e l’acquisto di nuovi solleva feretri nei cimiteri comunali di Barga e Fornaci per euro 11.000,00. Per effetto dell’emergenza covid-19 sono integrate le spese di pulizia uffici e palestre scolastiche per euro 11.000,00, l’acquisto di nuovi PC e attrezzature informatiche per l’incremento dello smart working dei dipendenti per euro 10.000,00, oltre all’acquisto mezzi di protezione per gli uffici comunali (barriere e mascherine) per euro 4.000,00".

Infine è stato approvato l’inserimento a bilancio dell’importo di circa 5.000,00 euro provenienti dal conto corrente attivato dall’amministrazione comunale derivante dalle donazioni per covid-19; l’importo sarà utilizzato per acquisto beni da destinare alle attività commerciali e famiglie in difficoltà a causa dell’epidemia in corso.

Conclude il capogruppo: "Con questa ultima variazione di bilancio siamo arrivati alla fase dell'assestamento finale, di un anno davvero difficile, durante il quale abbiamo dovuto portare all' attenzione del consiglio comunale numerose variazioni, a seguito di un continuo monitoraggio ed una conseguente rimodulazione della spesa. Per questo lavoro complesso ci sentiamo in dovere di ringraziare in particolare l'assessore al bilancio Vittorio Salotti e con lui tutti gli uffici che collaborano con noi in questo delicato lavoro di tenuta del bilancio".