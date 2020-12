Barga



Covid, 54 mila euro per famiglie in difficoltà a Barga

venerdì, 4 dicembre 2020, 12:37

Al comune di Barga sono arrivati 54 mila euro per aiutare i nuclei familiari che, per effetto di questa seconda ondata di Covid–19, si trovano ad affrontare delle difficoltà economiche. Lo comunica l’assessore al Sociale Sabrina Giannotti che specifica: "Risorse economiche che il” Decreto Ristori ter” ha destinato ai comuni per sostenere, con l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari per le famiglie più bisognose ed in generale per quelle che si sono trovate in difficoltà dopo l’applicazione delle nuove misure di contenimento al contagio".

Le famiglie, residenti nel comune, potranno fare richiesta per ottenere i buoni spesa. "Tali buoni spesa - conclude l’assessore Giannotti - potranno essere spesi presso le attività di alimentari che si renderanno disponibili e che forniranno il proprio nominativo all’amministrazione comunale. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito del comune. Ulteriori dettagli relativi alle modalità attuative, elenco degli esercizi commerciali, la domanda per l’accesso al contributo verranno inserite sul sito del comune".