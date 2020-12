Donato un nuovo pulmino per i ragazzi disabili

Altri articoli in Barga

martedì, 22 dicembre 2020, 13:15

Ritorna a Barga FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l'arte e la storia del territorio, realizzata sulla pagina Facebook del Teatro dei Differenti di Barga da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con l'Ufficio Cultura e l'amministrazione comunale di Barga

lunedì, 21 dicembre 2020, 19:12

Pacchi di biscotti prodotti all’interno della scuola e donati agli operatori sanitari ospedalieri della Valle del Serchio impegnati da mesi in una difficile missione. E’ il regalo natalizio davvero fuori dal comune degli studenti dell’Istituto Alberghiero Fratelli Pieroni

lunedì, 21 dicembre 2020, 15:08

Natale davvero atipico e al termine di un anno terribile, quello che si stanno preparando a trascorrere a Barga gli ospiti della Residenza “Belvedere”, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid-free

venerdì, 18 dicembre 2020, 22:27

Sventato principio di intossicazione a Fornaci di Barga intorno alle 22 di stasera, dove una anziana era rimasta a letto con il camino acceso, la cui canna fumaria ha iniziato a produrre un denso fumo che ha allertato i vicini

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:02

Il comune di Barga chiude il 2020 in aiuto a commercio e turismo con un bando da 50 mila euro. Lo afferma l'amministrazione comunale

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:57

L’intento è quello di proteggere sia i suoli ancora integri che il patrimonio arboreo presente sul nostro territorio comunale, in particolar modo attraverso campagne di sensibilizzazione e di richieste per interloquire con le istituzioni, in modo da non restare sul piano puramente idealistico