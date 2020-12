Barga



Grosso albero cade sulla strada: notte di lavoro per i vigili del fuoco

domenica, 6 dicembre 2020, 09:38

I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte lavorando senza sosta sull'intero territorio provinciale, dalla Garfagnana fino alla Versilia. In Valle del Serchio, in particolare, gli operatori del 115 di Castelnuovo, usciti per un intervento su un albero a Barga, una volta ritornati in caserma, sono stati richiamati perchè un albero di notevoli dimensioni era caduto sulla strada regionale 445, tra Arsenale e Mologno, dove, ironia della sorte, gli stessi vigili erano da poco passati per fare rientro alla base. L'intervento di rimozione è durato più di due ore sotto la pioggia.