I nonni della Rsa "Belvedere" non si abbattono: realizzati addobbi di Natale

venerdì, 18 dicembre 2020, 22:27

Sventato principio di intossicazione a Fornaci di Barga intorno alle 22 di stasera, dove una anziana era rimasta a letto con il camino acceso, la cui canna fumaria ha iniziato a produrre un denso fumo che ha allertato i vicini

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:02

Il comune di Barga chiude il 2020 in aiuto a commercio e turismo con un bando da 50 mila euro. Lo afferma l'amministrazione comunale

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:57

L’intento è quello di proteggere sia i suoli ancora integri che il patrimonio arboreo presente sul nostro territorio comunale, in particolar modo attraverso campagne di sensibilizzazione e di richieste per interloquire con le istituzioni, in modo da non restare sul piano puramente idealistico

martedì, 15 dicembre 2020, 12:52

Era il 2016 quando ti vidi per la prima volta, te ne stavi ad un lato della sala consiliare del comune di Barga, il tuo solito cappellino in testa e la fotocamera, una delle tue tante, in mano mentre Luca scribacchiava sul suo solito taccuino seduto poco più in là

martedì, 15 dicembre 2020, 11:33

Lutto a Barga per la scomparsa del noto fotografo Massimo Pia, figlio di Renzo, ex assessore del comune. Se n'è andato a soli 47 anni. Noto per i suoi scatti in tutta la Valle del Serchio

domenica, 13 dicembre 2020, 19:33

È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 13 dicembre il Salotto di via di Mezzo al numero 22, alla presenza del sindaco Caterina Campani e dei consiglieri Maresa Andreotti e Sergio Suffredini