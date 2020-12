Barga



Il Salotto di via di Mezzo apre a Barga

domenica, 13 dicembre 2020, 19:33

È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 13 dicembre il Salotto di via di Mezzo al numero 22, alla presenza del sindaco Caterina Campani e dei consiglieri Maresa Andreotti e Sergio Suffredini.

Il Salotto propone la moda di Edda Berg, firma lucchese di capi sartoriali e prêt-à-porter, interamente realizzata in Toscana e dallo stile glam. L’arte di Sandra Rigali, propone un itinerario pittorico con i ritratti delle Icone del Novecento e i simboli di scrittrici come Virginia Woolf.

ZonaFranca è la casa editrice con sede a Lucca che espone gli accessori per la cultura da indossare con la Collezione Alberto Magri, borse e zaini realizzati con le immagini dei dipinti del grande artista barghigiano, interamente realizzati in Toscana. Il sindaco Campani ha accolto la nuova realtà del centro storico con grande entusiasmo: "Il centro storico di Barga è un luogo magico dove l’arte e la bellezza sono di casa, ringraziamo Edda Berg, ZonaFranca e l’artista Sandra Rigali per questa nuova vetrina che aggiunge bellezza alla bellezza del nostro Borgo".

Per informazioni: Edda Berg, www.eddaberg.com; ZonaFranca francaseverini1@virgilio.it; Sandra Rigali www.sandrarigali.com sandrarigaliart@gmail.com