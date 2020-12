Barga



Importante donazione alla pediatria di Barga

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:29

di tommaso boggi

Una bella pagina di solidarietà quella scritta oggi dal Gruppo Donatori di Sangue Castiglione di Garfagnana che, in un momento come questo in cui il Covid-19 monopolizza l'attenzione generale, mettendo quasi in secondo piano il resto, hanno voluto invece intervenire con un'importante donazione al Punto Nascita dell'ospedale San Francesco di Barga.

Il presidente del gruppo Antonio Martinelli ed il segretario Giovanni Morganti sono infatti venuti a Barga portando in "dono" al Punto Nascite un monitor multiparametrico, comprato con le donazioni al gruppo che conta più di 100 donatori attivi, con una cerimonia semplice e veloce assieme al primo cittadino Caterina Campani, al membro della direzione dell'ospedale Romana Lombardi, alla dottoressa Crespin Laura e ad alcune delle tante persone che contribuiscono a mantenere il Punto Nascite un'eccellenza dell'ospedale barghigiano.