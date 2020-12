Barga : ponte all'ania



Investe una donna con l'auto: conducente positivo all'alcol-test

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:03

di loreno bertolacci - andrea cosimini

Una donna è stata investita ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, nel centro abitato di Ponte all'Ania, frazione del comune di Barga, da un'auto, una Fiat Punto, proveniente da Piano di Coreglia.



Da quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna, che si trovava in compagnia del marito, stava attraversando la strada, proprio davanti alla banca, e, non appena terminato di passare sulle strisce, è stata investita dal veicolo guidato da un uomo. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi: ha riportato ferite multiple ed è stata trasferita all'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Illeso il marito.



Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Fornaci di Barga per i rilievi, unitamente all'aliquota radiomobile di Castelnuovo di Garfagnana. Il conducente dell'auto è stato trovato positivo all'alcolemia, con un grado superiore all'1,5, per cui per lui si è aperto un procedimento penale.



In foto il luogo dell'incidente