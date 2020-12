Barga



L'amministrazione: "Ufficio distaccato di Fornaci, riapre dopo le festività natalizie"

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:06

Non tarda ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Barga al gruppo di minoranza che, tramite una nota stampa, ha avanzato una richiesta in merito all’ufficio distaccato di Fornaci di Barga.



"Una sorpresa - afferma il vicesindaco e assessore al personale Vittorio Salotti - quella di leggere sui giornali la richiesta, dal momento che il gruppo consiliare di minoranza ogni volta attacca il gruppo di maggioranza nell’apprendere le notizie sulla stampa; ma va bene così, predicare bene e razzolare male…"

"Con una telefonata all’assessore competente, che credo si sia sempre reso disponibile - sottolinea Salotti -, o semplicemente alla responsabile dell’area servizi alla persona, il gruppo di minoranza avrebbe potuto sapere che le indicazioni dell’amministrazione comunale sono quelle di riaprire l’ufficio di Fornaci di Barga per i servizi demografici dopo le festività natalizie. L'amministrazione comunale si ricorda benissimo, senza la necessità di sentirselo ricordare sui giornali, quello che ha affermato e soprattutto l’importanza di questo ufficio che fornisce un sevizio fondamentale per molti abitanti del comune, soprattutto per la parte bassa ma non solo".

"La chiusura dell’ufficio di Fornaci di Barga è per la nostra amministrazione - conclude Salotti - una ferita aperta che piano piano cercheremo di guarire; purtroppo, l’organico reintegrato da tempo a cui fa riferimento il Gruppo di minoranza (si parla di neanche due mesi necessari per la formazione del nuovo personale), perderà già dal 30 dicembre una risorsa delle due nuove assunte che per motivi logistici lascerà l’incarico, ma nel giorno stesso sarà comunque prontamente sostituita da una nuova unità che avrà naturalmente bisogno di formazione. Nonostante questo contrattempo, da martedì 12 gennaio 2021 l’ufficio distaccato servizi demografici di Fornaci sarà nuovamente aperto, naturalmente come a Barga “su appuntamento” a causa del Covid-19 e per tre giorni alla settimana, martedì, venerdì e sabato mattina, almeno per il mese di gennaio; con l’impegno - termina Salotti - di ampliare l’apertura a tutti i giorni della settimana appena formato il nuovo personale e comunque quanto prima possibile".