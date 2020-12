Barga



"Natale di Luce a Barga": proiezione sul Duomo

mercoledì, 23 dicembre 2020, 19:49

di tommaso boggi

Chi in queste sere avrà la fortuna di passare dal Duomo di Barga potrà vedere, proiettata sulla facciata principale della chiesa secolare, la natività Robbiana che si staglierà nel buio inverno barghigiano fino al 6 di gennaio.



Un'iniziativa sponsorizzata da privati che vede la società "Contemplazione" fare una pubblicizzazione generale delle Terre Robbiane del comune sul loro sito, oltre alla proiezione sul Duomo.



"Questa giornata per Barga è sempre stata importante negli ultimi 40 anni - ha affermato il primo cittadino Caterina Campani - nella giornata del 23 si è sempre tenuto infatti il presepe vivente. Non era possibile ovviamente fare l'evento nella solita formula quest'anno - ha continuato il sindaco - però con questa iniziativa abbiamo voluto percorrere due significati: non perdere la tradizione e dare un segnale di speranza. Alla serata del presepe vivente che si farà in una diretta Facebook online, abbiamo abbinato questo evento. Ringrazio Enrico Cosimini col gruppo di coordinamento presepi viventi, don Stefano e Franca Severino di Contemplazione per questo evento in cui si proietta la natività delle terre robbiane sul Duomo, abbiamo un patrimonio artistico immenso e quindi ci sarà questa collaborazione" ha concluso Campani.



La diretta del presepe vivente, che vedrà la natività passare per le strade di Barga, sarà seguibile dalla pagina Facebook del comune dalle 8 e 30, dopodiché avverrà il consueto "doppio" dei Campanari di Barga.