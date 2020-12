Barga



Nicola “Zazza” Lazzarini sbarca negli USA con i suoi giochi di prestigio

sabato, 12 dicembre 2020, 14:57

di simone pierotti

Il 2020, se per tante categorie del mondo lavorativo ha visto chiusure a macchia di leopardo, per altre è stato un lockdown completo o quasi. Basta pensare al settore del turismo ed a quello dello spettacolo, in tutte le sue fattispecie. Un settore, quest’ultimo, duramente colpito e che, solamente per la grande passione e la capacità di reinventarsi di diversi lavoratori, ha se pure in minima parte, lavorato, e un giorno saprà ripartire regolarmente.

E’ il caso di un giovane della nostra zona, Nicola Lazzarini, in arte “Zazza the magician”, Zazza il mago, che ha visto la propria attività, fatta di spettacoli ed eventi, praticamente azzerata. Fortuna, come ci dice lui, che la riapertura del periodo estivo e la disponibilità di “Okay Group”, gli hanno permesso di lavorare. “Il 2020 è un anno da dimenticare – ci spiega – e sono davvero grato ad Okay Group che, in estate, mi ha fatto un contratto di 2 mesi e mezzo per esibirmi in alcune strutture turistiche negli Abruzzi. È stato come tornare alle origini. Ora siamo fermi, e ne ho approfittato per tirare fuori vecchie idee che erano rimaste negli appunti come alcuni giochi magici”.

Così Nicola ha perfezionato alcune sue invenzioni magiche del passato realizzando giochi che sono arrivati fino agli Stati Uniti d’America. In pratica quei giochi sono stati apprezzati e quindi prodotti da una delle case magiche più grandi del mondo, Murphys Magic, che lo metterà in vendita sul proprio catalogo per tutto il mondo. In pratica, Zazza, un po' come gli artisti musicali, gode dei diritti d’autore e avrà una percentuale sulle vendite.

Una bella soddisfazione, considerando che sono solo cinque, Zazza compreso, i maghi italiani ad avere proprie invenzioni magiche pubblicate negli Usa. Cosa ti riserverà il futuro? “Al momento posso fare solo spettacoli on-line, ho avuto quasi 1000 spettatori in occasione di Halloween, ci riproverò per le feste natalizie, con una diretta tra Natale e Capodanno. Mi auguro di portare un po' di serenità nelle case di chi mi segue”.