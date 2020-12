Progetto Comune: "Riaprire ufficio anagrafe a Fornaci"

Altri articoli in Barga

giovedì, 24 dicembre 2020, 11:13

Con l’accensione il 23 dicembre in occasione del Presepe Vivente della grande Natività sulla facciata del millenario Duomo si celebra in questo periodo natalizio la tradizione e la cultura

mercoledì, 23 dicembre 2020, 19:49

Chi in queste sere avrà la fortuna di passare dal Duomo di Barga potrà vedere, proiettata sulla facciata principale della chiesa secolare, la natività Robbiana che si staglierà nel buio inverno barghigiano fino al 6 di gennaio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:29

Una bella pagina di solidarietà quella scritta oggi dal Gruppo Donatori di Sangue Castiglione di Garfagnana che, in un momento come questo in cui il Covid-19 monopolizza l'attenzione generale, mettendo quasi in secondo piano il resto, hanno voluto invece intervenire con un'importante donazione al Punto Nascita dell'ospedale San Francesco di...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:47

Un importante progetto sorto dalla collaborazione fra amministrazione comunale ed aziende agricole del territorio che mira alla valorizzazione dei prodotti che queste ultime producono

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:12

Un nuovo pulmino per il trasporto dei giovani atleti disabili. E’ questo il regalo di Natale che la Fondazione Smurfit Kappa, attraverso i dipendenti dello stabilimento di Ponte all’Ania, ha consegnato ai rappresentanti del Gruppo MTB Garfagnana

martedì, 22 dicembre 2020, 13:15

Ritorna a Barga FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l'arte e la storia del territorio, realizzata sulla pagina Facebook del Teatro dei Differenti di Barga da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con l'Ufficio Cultura e l'amministrazione comunale di Barga