Barga



Barga, la neve restituisce un pizzico di normalità

mercoledì, 6 gennaio 2021, 15:03

di viola pieroni

Grande nevicata nel comune di Barga come non se ne vedevano da anni, che però ha causato qualche disagio alla viabilità dovuto dalla caduta di alcune piante su cui già si sta intervenendo. Per ora non si hanno notizie né di zone rimaste isolate né di case senza elettricità.

Molti i bambini e i ragazzi (ma anche tanti adulti) che, nonostante la zona rossa, si sono destreggiati in sculture di neve tra le vie dei paesi: sicuramente, un momento di normalità che a molti ha rallegrato la giornata.



Foto di Tommaso Boggi