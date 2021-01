Covid, vaccinati gli ospiti della Rsa Belvedere: tra questi nonno Cesare di 91 anni

Altri articoli in Barga

lunedì, 11 gennaio 2021, 15:21

L'associazione Pro Loco Barga, con lo scopo di tenere viva la tradizione della Befana, ha organizzato in collaborazione con l'associazione della Befana di Barga, un concorso destinato a tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Barga dal nome “Viene viene la Befana”

venerdì, 8 gennaio 2021, 11:04

E’ nata, per opera di una professoressa di storia dell’arte, Riccarda Bernacchi, l’idea di discutere, parallelamente al programma ministeriale, con gli studenti della Digitalizzazione dei Musei, argomento cult in primis per il MIBACT e poi in diversi ambiti della cultura, dell’arte e dell’economia

mercoledì, 6 gennaio 2021, 15:03

Molti i bambini e i ragazzi (ma anche tanti adulti) che, nonostante la zona rossa, si sono destreggiati in sculture di neve tra le vie dei paesi: sicuramente, un momento di normalità che a molti ha rallegrato la giornata

martedì, 5 gennaio 2021, 19:17

Un panorama di incredibile bellezza quello che si vedeva questo pomeriggio dallo spiazzo di fronte alla sala del Comitato Paesano di Pegnana a Barga

lunedì, 4 gennaio 2021, 18:40

Il responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate di Fratelli d'Italia, Luca Mastronaldi, interviene dopo i disagi causati dal maltempo in Garfagnana e Mediavalle del Serchio

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:54

Una serata dell’Epifania insieme anche a distanza, grazie all’aiuto del digitale, con FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata sulla pagina Facebook del Teatro dei Differenti di Barga da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con l’Ufficio Cultura...