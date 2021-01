Donato ecografo portatile di ultima generazione alla dialisi di Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:54

Una serata dell’Epifania insieme anche a distanza, grazie all’aiuto del digitale, con FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata sulla pagina Facebook del Teatro dei Differenti di Barga da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con l’Ufficio Cultura...

domenica, 3 gennaio 2020, 18:20

E' il bellissimo Luis il primo nato del 2021 all’ospedale “San Francesco” di Barga, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest. E' venuto alla luce domenica 3 gennaio poco dopo la mezzanotte (alle 00.19 per la precisione) e pesa 3,150 chilogrammi. È figlio di Albana e di Erlin

venerdì, 1 gennaio 2020, 13:42

A Barga l’ultimo parto dell’anno è avvenuto alle ore 12.06 del 31 dicembre. Con questo parto l’ospedale “San Francesco” ha chiuso l’anno con 218 parti

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:32

Il capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, attacca l'amministrazione segnalando una situazione di criticità verificatasi a seguito degli ultimi eventi alluvionali

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:03

Una donna è stata investita ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, nel centro abitato di Ponte all'Ania, frazione del comune di Barga, da un'auto. Il conducente è stato trovato positivo all'alcol, con un grado superiore all'1,5, per cui per lui si è aperto un procedimento penale

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:06

Non tarda ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Barga al gruppo di minoranza che, tramite una nota stampa, ha avanzato una richiesta in merito all’ufficio distaccato di Fornaci di Barga