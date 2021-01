Barga



Ecco i vincitori del concorso "Viene viene la befana"

lunedì, 11 gennaio 2021, 15:21

L'associazione Pro Loco Barga, con lo scopo di tenere viva la tradizione della Befana, ha organizzato in collaborazione con l'associazione della Befana di Barga, un concorso destinato a tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Barga dal nome “Viene viene la Befana”.



Il concorso, ideato e organizzato da Piera Castelvecchi e Sara Bacci, due componenti del direttivo Pro Loco, prevedeva la realizzazione di elaborati secondo tre categorie: disegno stile libero, fumetto, racconto storia breve.



In totale hanno partecipato ben 17 classi ripartite tra scuola dell'infanzia e scuola primaria di Barga, Fornaci, Castelvecchio Pascoli e Filecchio. Gli elaborati sono stati esposti per tutti il periodo natalizio in vetrine a Barga e Fornaci.



La votazione dei migliori elaborati divisi per categorie si e' svolta sabato 9 gennaio con una giuria composta dal presidente della Pro Loco Barga Carlo Feniello, i membri della Pro Loco Erina Rossi, Licia Santi e Mauro Moscardini e i membri dell'associazione della Befana di Barga Roberta Carradini e Gabriella Conti.



I vincitori decretati dalla giuria sono stati i seguenti:



Categoria disegno stile libero: Classe I Scuola Primaria di Filecchio

Categoria fumetto: Classe IV sez. B Scuola Primaria di Barga

Categoria racconto storia breve: Classe IV sez. A Scuola Primaria di Barga



I vincitori saranno premiati dalla Befana di Barga che porterà loro come ricompensa un bellissimo regalo. Un dono sarà riservato anche a tutte le altre classi che hanno partecipato per ringraziarli per i loro elaborati, tutti molto belli.



Il commento: "La buona riuscita dell’evento ci rende molto felici e sicuramente ci prenderemo cura di riproporlo anche il prossimo anno. Desideriamo infine porgere un ringraziamento speciale a Roberta Popolani e Fiori e Piante Pierantoni per averci messo a disposizione le loro vetrine, alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Barga Patrizia Farsetti che ha manifestato fin da subito interesse per il concorso, ai componenti della giuria, a tutti i bimbi e le bimbe e ai loro insegnanti. Ancora una volta bravi!"